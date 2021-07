Raggi: stop differenziata causata da carenza impianti smaltimento (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Anche sulla raccolta differenziata ho letto una serie di calcolate menzogne. Se la differenziata non cresce come dovrebbe il motivo è sempre lo stesso: la cronica carenza di impianti di smaltimento all’interno del Lazio.” “carenza che fa rallentare anche la raccolta differenziata perché gli impianti di trattamento, per assenza di sbocchi in discarica, ricevono meno rifiuti.” “Ama continua a raccogliere i rifiuti ma non sa dove portarli, i camion restano pieni, saltano i giri e inevitabilmente si creano cumuli di rifiuti che fanno crescere la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Anche sulla raccoltaho letto una serie di calcolate menzogne. Se lanon cresce come dovrebbe il motivo è sempre lo stesso: la cronicadidiall’interno del Lazio.” “che fa rallentare anche la raccoltaperché glidi trattamento, per assenza di sbocchi in discarica, ricevono meno rifiuti.” “Ama continua a raccogliere i rifiuti ma non sa dove portarli, i camion restano pieni, saltano i giri e inevitabilmente si creano cumuli di rifiuti che fanno crescere la ...

Advertising

francofa59 : @FrancescaCose @zombiturbo @gualtierieurope Con la raggi ho visto finalmente lo stop alle ruberie. E QUESTA È UNA C… - paolorm2012 : Assemblea Capitolina a Raggi: anche per 2021 stop a canone patrimoniale unico - Roma – L’Assemblea capitolina ha ap… - musicalfact0ry : Le #lacrime di #gioia sono come le #gocce di #pioggia d'#estate trafitte dai #raggi del #Sole #MusicalSummer, dall… - moniferr2 : RT @Animal_Genocide: #Roma, la sindaca Raggi firma una nuova ordinanza: stop alla circolazione delle #botticelle fino al 30 settembre https… - fabi_helga : RT @manufalcetti: Roma, stop alle botticelle in strada per tutti i mesi estivi: Raggi firma l'ordinanza -