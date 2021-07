Per Falcone ad ordinare di uccidere Piersanti Mattarella fu Cosa nostra ma i sicari non erano mafiosi. Desecretate dopo 31 anni le rivelazioni del giudice alla Commissione antimafia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un omicidio di mafia eseguito da sicari non mafiosi. E’ questa la conclusione, riguardante il delitto dell’ex presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980), fratello dell’attuale presidente della Repubblica, a cui era giunto, indagando, Giovanni Falcone. Una rivelazione che il giudice, due anni prima della sua morte, aveva affidato alla Commissione parlamentare antimafia, nel corso di un’audizione fiume datata 22 giugno 1990. Parole inquietanti, che, fino ad oggi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un omicidio di mafia eseguito danon. E’ questa la conclusione, riguardante il delitto dell’ex presidente della Regione siciliana,(6 gennaio 1980), fratello dell’attuale presidente della Repubblica, a cui era giunto, indagando, Giov. Una rivelazione che il, dueprima della sua morte, aveva affidatoparlamentare, nel corso di un’audizione fiume datata 22 giugno 1990. Parole inquietanti, che, fino ad oggi, ...

