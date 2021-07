Omicidio Chiara Gualzetti: ora l’assassino rischia 30 anni per omicidio premeditato (Di mercoledì 14 luglio 2021) rischia 30 anni per omicidio premeditato l’assassino di Chiara Gualzetti, se la perizia psichiatrica deciderà che era capace di intendere e di volere. Intanto i genitori di Chiara non si danno pace. Come riportato da Il Resto del Carlino, i genitori hanno realizzato un gruppo Facebook in ricordo della giovane .«Un letto rifatto che non su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 luglio 2021)30perdi, se la perizia psichiatrica deciderà che era capace di intendere e di volere. Intanto i genitori dinon si danno pace. Come riportato da Il Resto del Carlino, i genitori hanno realizzato un gruppo Facebook in ricordo della giovane .«Un letto rifatto che non su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Omicidio Chiara Gualzetti: ora l’assassino rischia 30 anni per omicidio premeditato - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: #Haiti | Chiara Zampaglione, operatrice italiana della #Caritas nell’isola, commenta l’omicidio di Jovenel #Moïse e il… - chiesadimilano : #Haiti | Chiara Zampaglione, operatrice italiana della #Caritas nell’isola, commenta l’omicidio di Jovenel #Moïse e… - infoitcultura : Omicidio Chiara Gualzetti: abito medievale e musica alla camera ardente - AnnaLizzy68 : RT @Sfigatto: PER L'OMICIDIO DI CHIARA HANNO GIÀ INCOLPATO LE SERIE TV CHE GUARDAVA L'ASSASSINO. NON C'ENTRA NULLA CIÒ CHE GUARDI O LA MUSI… -