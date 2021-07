Nuovo effetto collaterale di Johnson&Johnson: la sindrome di Guillan-Barrè (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuovo effetto collaterale per Johnson&Johnson, si tratta della sindrome di Guillan-Barrè, ed è un disturbo del sistema immunitario che può causare debolezza muscolare e occasionalmente paralisi. Lo ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda), sottolineando anche che fino ad ora sono stati identificati circa 100 casi, prevalentemente tra gli uomini. Molti di loro hanno dai su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 luglio 2021)per Johnson&Johnson, si tratta delladi, ed è un disturbo del sistema immunitario che può causare debolezza muscolare e occasionalmente paralisi. Lo ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda), sottolineando anche che fino ad ora sono stati identificati circa 100 casi, prevalentemente tra gli uomini. Molti di loro hanno dai su Quotidianpost.

Coronavirus, nuovo effetto collaterale con un vaccino anti Covid: ecco quale e di che siero si tratta Centro Meteo italiano Nuovo effetto collaterale di Johnson&Johnson: la sindrome di Guillan-Barrè Lo ha annunciato la Food and Drug Administration (Fda), sottolineando anche che fino ad ora sono stati identificati circa 100 casi ...

