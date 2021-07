Luisa De Gregorio prima donna al comando di un club velico napoletano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Primo presidenteper un circoloultracentenario di Napoli: si trattaDeeletta dall’assemblea dei soci delNautico della Vela. Avvocato giuslavorista, classe 1964, laureata all’università Federico II di Napoli, Deè socia delbianco rosso del Borgo dei Marinari dal 2017, velista regatante, consigliere uscente del precedente direttivo delnonché dal 2018 giudice di regata per la Federazione Italiana Vela. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

