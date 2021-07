Lotito: «Felipe Anderson? Come un secondo figlio per me» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lotito ha raccontato Come per lui Felipe Anderson sia di famiglia, ammettendo anche di non averlo mai voluto cedere C’è grande entusiasmo in casa Lazio per il ritorno di Felipe Anderson. Anche il presidente Lotito non si è sottratto ad esternare il suo pensiero ai microfoni de Il Messaggero, dimostrando una felicità fuori dal comune per il brasiliano, che per tornare alla Lazio si è praticamente dimezzato l’ingaggio passando da 4 milioni a 2.2: «Io non volevo cederlo, per me è un secondo figlio. Ieri era contentissimo e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha raccontatoper luisia di famiglia, ammettendo anche di non averlo mai voluto cedere C’è grande entusiasmo in casa Lazio per il ritorno di. Anche il presidentenon si è sottratto ad esternare il suo pensiero ai microfoni de Il Messaggero, dimostrando una felicità fuori dal comune per il brasiliano, che per tornare alla Lazio si è praticamente dimezzato l’ingaggio passando da 4 milioni a 2.2: «Io non volevo cederlo, per me è un. Ieri era contentissimo e ...

Advertising

infoitsport : Lazio, Lotito: 'Felipe Anderson? Un secondo figlio, non lo avrei mai ceduto' - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ??#Lazio, finalmente #FelipeAnderson Nella notte l'arrivo nel ritiro di Auronzo di Cadore. Mentre oggi sbarca a Roma #L… - infoitsport : Lazio, Lotito: 'Felipe Anderson? Un secondo figlio, non lo avrei mai ceduto' - msg_emanuele : RT @MarcoVBava: Se c'era una persona, 3 anni fa, che non avrebbe mai venduto Felipe era Lotito. Lo stesso che tre anni prima rifiutò 50 mil… - petlifesaver : RT @MarcoVBava: Se c'era una persona, 3 anni fa, che non avrebbe mai venduto Felipe era Lotito. Lo stesso che tre anni prima rifiutò 50 mil… -