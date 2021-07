L’Europa insufficiente sul clima (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’annuncio con le fanfare dell’approvazione del pacchetto clima “FitFor55” dell’Unione Europea stride con la inadeguatezza degli obiettivi che si pone. Mentre gli incendi devastano Canada e Siberia – un fenomeno in aumento quello degli incendi nell’area artica, certamente legati alla crisi climatica – l’UE si presenterà alla prossima Conferenza delle Parti di Glasgow con un obiettivo di riduzione e un relativo pacchetto di misure non coerente con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il taglio del 55 per cento delle emissioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’annuncio con le fanfare dell’approvazione del pacchetto“FitFor55” dell’Unione Europea stride con la inadeguatezza degli obiettivi che si pone. Mentre gli incendi devastano Canada e Siberia – un fenomeno in aumento quello degli incendi nell’area artica, certamente legati alla crisitica – l’UE si presenterà alla prossima Conferenza delle Parti di Glasgow con un obiettivo di riduzione e un relativo pacchetto di misure non coerente con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il taglio del 55 per cento delle emissioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: Marco #Zanni: Il Recovery Fund è insufficiente e l'Europa lo sa bene. Ci aspettiamo un maggiore impegno per far ripartire… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: Marco #Zanni: Il Recovery Fund è insufficiente e l'Europa lo sa bene. Ci aspettiamo un maggiore impegno per far ripartire… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: Marco #Zanni: Il Recovery Fund è insufficiente e l'Europa lo sa bene. Ci aspettiamo un maggiore impegno per far ripartir… - ClaudioClalup : RT @Noiconsalvini: Marco #Zanni: Il Recovery Fund è insufficiente e l'Europa lo sa bene. Ci aspettiamo un maggiore impegno per far ripartir… - Noiconsalvini : Marco #Zanni: Il Recovery Fund è insufficiente e l'Europa lo sa bene. Ci aspettiamo un maggiore impegno per far rip… -