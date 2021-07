Lavoratori sfruttati a 3 euro all'ora e costretti a pagare affitti astronomici: quattro arrestati nella catena di autolavaggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) FANO - Caporalato e sfruttamento dei Lavoratori, scatta il blitz dei carabinieri nelle catene di autolavaggio. Pagavano i dipendenti degli autolavaggi 3 euro l'ora, senza alcun contributo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 14 luglio 2021) FANO - Caporalato e sfruttamento dei, scatta il blitz dei carabinieri nelle catene dio. Pagavano i dipendenti deglil'ora, senza alcun contributo ...

Advertising

Luca_tern : @VittorioBanti Togliere i caaf (e quindi i contributi statali) alle ooss e assorbire nella PA tutti i lavoratori 's… - so_matic : RT @PButtafuoco: A proposito di riscatto è un fatto che ci siano lavoratori sfruttati fino allo stremo, e con una paga da 5 euro l’ora di c… - GiovannaPozzoni : RT @PButtafuoco: A proposito di riscatto è un fatto che ci siano lavoratori sfruttati fino allo stremo, e con una paga da 5 euro l’ora di c… - _maewa : io sola in un bar mentre fuori diluvia e tutto perché si 35 persone sono l'unica stronza con 5 minuti per andare a… - thatgirldru : @Berengario85 Io ancora incazzata con chi in Italia ha fatto diventare gli chef delle star. Così loro sempre più ri… -