La coca arriva dal cielo, carico lanciato da aereo in Sardegna (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Il 'modello' sudamericano per il traffico di droga in Sardegna. Un arresto è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Oristano nell'ambito di un'operazione che ha consentito di scoprire un traffico di droga eseguito con particolari modalità riconducibili alle tecniche di trasporto e consegna usate dai cartelli del narcotraffico sudamericano, quali l'utilizzo di aerei leggeri e il lancio del carico di stupefacenti a bassa quota in zone rurali. Secondo i militari sarebbe la prima volta che in Sardegna si ha notizia di una simile attività criminale.

