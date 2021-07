Inghilterra | la rivelazione di Maguire | il padre aggredito a Wembley

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Le parole del difensore dell’svelano un orribile retroscena riguardante ciò che è avvenuto nei minuti antecedenti la finale di Euro 2020. Domenica sera si è concluso Euro 2020, dopo una lunga ed intensa battaglia durata 120 minuti più rigori. Una edizione spettacolare, emozionante e sicuramente particolare, come fa intendere il fatto che si sia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CorSport : La rivelazione di #Maguire: 'Mio #padre calpestato nella rissa di Wembley' - sportli26181512 : La rivelazione di #Maguire: 'Mio padre calpestato nella rissa di Wembley': Il difensore dei Tre Leoni ha raccontato… - ProfidiAndrea : ?? #Donnarumma e la rivelazione sull'ultimo rigore parato a #Saka: perché non ha esultato? #EURO2020… - STnews365 : Mourinho accusa: 'Un giocatore si è rifiutato di calciare il rigore'. La rivelazione dello Special One dopo la fina… - solpassione : la rivelazione del mio pv attesa più di Italia - Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra rivelazione

Corriere dello Sport

Dopo tutto c'era un precedente felice: quando l'ha battuto la Colombia ai rigori ai Mondiali in Russia. Il giornale spagnolo evidenzia che l'esito di Wembley si sistema accanto ai grandi ...Emerge un triste scenario dalla finale di Euro2020 tra Italia e, in scena a Wembley. L'euforia inglese del pre partita si è trasformata in veri e propri scontri violenti , con molti sostenitori britannici che hanno provato ad entrare nello stadio ...Secondo quanto riportato da El Pais, il ct inglese avrebbe scelto i cinque da mandare sul dischetto grazie al lavoro di un gruppo di analisti ...Il difensore dei Tre Leoni ha raccontato i momenti spaventosi vissuti dal padre Alan nella notte della finale contro l'Italia ...