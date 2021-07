Informazione e vaccini armi contro aumento contagi (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La Regione e il Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia stanno attuando un’azione di Informazione e sensibilizzazione sulla campagna vaccinale contro il Covid-19, rivolta in particolare ai 60enni e più in generale ai cittadini che sono ancora indecisi in merito alla vaccinazione. Negli ultimi giorni i dati hanno evidenziato un aumento del numero di contagi che, anche se per il momento non sta producendo effetti sul bisogno sanitario, rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare. Siamo infatti a un momento decisivo nella battaglia contro il coronavirus e non possiamo permetterci di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La Regione e il Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia stanno attuando un’azione die sensibilizzazione sulla campagna vaccinaleil Covid-19, rivolta in particolare ai 60enni e più in generale ai cittadini che sono ancora indecisi in merito alla vaccinazione. Negli ultimi giorni i dati hanno evidenziato undel numero diche, anche se per il momento non sta producendo effetti sul bisogno sanitario, rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare. Siamo infatti a un momento decisivo nella battagliail coronavirus e non possiamo permetterci di ...

Ultime Notizie dalla rete : Informazione vaccini Piero Angela/ 'A SuperQuark dedicheremo molto spazio al Coronavirus' ... il programma cult di informazione e divulgazione scientifica trasmesso in prima serata su Rai1. Il ... 'Dedicheremo molto spazio ai virus e ai vaccini. Però mi lasci dire che si è fatta anche un pò di ...

Piano di Sorrento, il punto dopo i comunicati, sono tre i candidati, ma le carte possono rimescolarsi ... collaborano con noi una decina di carottesi , diamo un servizio ( e l'informazione va vista sempre ... Le problematiche a Villa Fondi sui vaccini ci sono state sotto gli occhi di tutti, causate dalla ...

Vaccini: per una corretta informazione chiarimenti e indicazioni da parte dell'Asl Cn2 https://ilcorriere.net/ Informazione e vaccini armi contro aumento contagi “La Regione e il Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia stanno attuando un’azione di informazione e sensibilizzazione sulla ...

Covid, Malta ci ripensa: porte aperte ai turisti non vaccinati Le autorità di Malta fanno marcia indietro e decidono di accogliere anche i turisti non vaccinati contro il coronavirus. A poche ore dall'entrata in vigore del provvedimento, infatti, Malta ha cambiat ...

Le autorità di Malta fanno marcia indietro e decidono di accogliere anche i turisti non vaccinati contro il coronavirus. A poche ore dall'entrata in vigore del provvedimento, infatti, Malta ha cambiat ...