(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tensione in Commissione Difesa ed Esteri della Camera dove ilha dato parere negativo all'emendamento del Pdmissioni all'estero in cui si chiedeva di di "verificare la possibilità che dalla prossima programmazione vi siano le condizioni per superare" la cooperazione con la. L'emendamento è stato accantonato ma il responsabile sicurezza del Pd, Enrico Borghi, parlando con l'Ansa, ha detto: "ci comporteremo di conseguenza al momento del voto".

Advertising

Linkiesta : Conte minaccia di terremotare il governo, ma per il Pd sono dettagli Letta si dice convinto del fatto che, sebbene… - CarloVerdelli : #Zaki quando? Dopo il Senato, anche la Camera dice sì alla cittadinanza italiana e chiede al governo di occuparsene… - HuffPostItalia : Il Governo dice no al Pd sullo stop alle operazioni con la Guardia costiera libica - paolorm2012 : RT @RossellaMuroni: Mi auguro che tra le priorità del governo che si dice ambientalista ci sia anche quella di impedire che la ripresa post… - marisavillani : RT @ItCasanova: Nessuno lo dice, gli opinionisti da salotto muti. Neanche la Meloni che fa finta di fare opposizione. Il Governo dell'ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo dice

Corriere della Sera

E qui arriviamo allo stato, ai suoi governant i , a quelli che, come sie si legge, pare ... Nonostante siano passati 2000 anni dalla nascita del relativo concetto, nonostante il "della ...Ilnon può limitarsi a prendere atto, deve intervenire". Dalle prime indiscrezioni emerse ... La viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde , sipronta a fare la propria parte. "...AGI - C'è un motivo per cui il governo sta spingendo di accelerare sulla riforma del processo penale. Il timore - riferisce un 'big' che conosce il dossier - è quello di arrivare all'approvazione prim ...È una rivoluzione verde quella presentata oggi dalla Commissione europea per «decarbonizzare» l’Ue entro il 2050 e renderla climaticamente neutra. Il pacchetto «Fit to 55» contiene 12 proposte legisla ...