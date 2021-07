I Mostri | Rob Zombie svela i concept art per Lily e Herman

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Robha condiviso online dueart per il film Icheno il look "notturno" di. I personaggi della serie Itorneranno sugli schermi grazie a un nuovo film di Robe il regista ha ora condiviso online iart di. Le immagini pubblicate online dal filmmaker mostrano il design degli indumenti che i due protagonisti indossano per andare a dormire,ndo però qualche dettaglio dell'approccio scelto per la nuova versione ...

Advertising

badtasteit : Rob Zombie svela il progetto della nuova magione de I Mostri - cinemaniaco_fb : ?????????????? I mostri: Rob Zombie svela la planimetria della casa dei protagonisti - Horror_Magazine : I mostri: Rob Zombie ci mostra la ricostruzione della casa di Mockingbird Lane - Liz57300090 : @rubio_chef @lauraboldrini @EnricoLetta @LiaQuartapelle @emanuelefiano @NicolaPorro @SusannaCeccardi… - TLarina1837 : RT @danisetta: @artdielle @AMolesini @sellerioeditore @TLarina1837 @recerusse @ladivoralibri @Basil_73 @raf_rob @erykaluna @LorenzDelPietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostri Rob

Movieplayer.it

Zombie sta andando avanti indomito con The Munsters e oggi possiamo finalmente scoprire come ... che poi è quella dell'omonima e celeberrima serie tv degli anni '60 che da noi si intitolava I...Il duo adesso guida la compagnia, con Sulley nel ruolo di CEO costretto a insegnare a... Il compiantoGibbs ha inoltre diretto alcuni dei primi episodi della serie. Monsters & Co. La serie - ...Rob Zombie ha condiviso online due concept art per il film I Mostri che svelano il look "notturno" di Lily e Herman. I personaggi della serie I Mostri torneranno sugli schermi grazie a un nuovo film d ...La sorella Kardashian ha sfoggiato il suo corpo statuario sotto la doccia: lo scatto è a dir poco uno spettacolo.