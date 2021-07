Giovannini “Con stop crociere per Venezia un futuro sostenibile” (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Ora L’Italia può ripartire, ricordandosi di applicare anche per i fondi nazionali lo schema concettuale alla base del Recovery Plan». Lo dice, in una intervista a Repubblica, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. «Era da molti anni – aggiunge – che si cercava di trovare una soluzione e finalmente dal primo agosto le crociere non passeranno più davanti a San Marco, ma andranno in altri porti fino a quando le banchine dell’approdo provvisorio di Porto Marghera non saranno ultimate, in vista della soluzione definitiva, il porto offshore. In particolare abbiamo stabilito il divieto per navi con più di 25 mila tonnellate di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Ora L’Italia può ripartire, ricordandosi di applicare anche per i fondi nazionali lo schema concettuale alla base del Recovery Plan». Lo dice, in una intervista a Repubblica, il ministro delle Infrastrutture Enrico. «Era da molti anni – aggiunge – che si cercava di trovare una soluzione e finalmente dal primo agosto lenon passeranno più davanti a San Marco, ma andranno in altri porti fino a quando le banchine dell’approdo provvisorio di Porto Marghera non saranno ultimate, in vista della soluzione definitiva, il porto offshore. In particolare abbiamo stabilito il divieto per navi con più di 25 mila tonnellate di ...

