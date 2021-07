Fdi, Colosimo: denuncia Raggi su Ipab San Michele in ritardo di sette mesi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “L’esposto in Procura presentato ieri dalla Sindaca Raggi sulla questione dell’Ipab San Michele Arcangelo ai Corridori in Borgo arriva con qualche mese di ritardo.” “Lo scorso 13 gennaio, infatti, ho depositato un’interrogazione in consiglio regionale chiedendo chiarimenti al presidente Zingaretti sul commissariamento e sulla gestione e sulla veridicità del bilancio presentato dall’Ente.” “Un’evidente dimostrazione dell’inefficienza della giunta Raggi che, malgrado abbia a disposizione un esercito di esperti e consulenti, si è accorta che qualcosa non andava nell’Ipab San ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “L’esposto in Procura presentato ieri dalla Sindacasulla questione dell’SanArcangelo ai Corridori in Borgo arriva con qualche mese di.” “Lo scorso 13 gennaio, infatti, ho depositato un’interrogazione in consiglio regionale chiedendo chiarimenti al presidente Zingaretti sul commissariamento e sulla gestione e sulla veridicità del bilancio presentato dall’Ente.” “Un’evidente dimostrazione dell’inefficienza della giuntache, malgrado abbia a disposizione un esercito di esperti e consulenti, si è accorta che qualcosa non andava nell’San ...

