Denise Pipitone | l’ex pm Angioni non ritratta | “Meglio il processo | le persone devono sapere”

(Di mercoledì 14 luglio 2021)pmnon. “Sessi e, abiurando, dichiarassi che quanto ho detto al Pm non è vero, il procedimento penale a mio carico si chiuderebbe subito ma io voglio il” ha dichiarato Mariapm di Marsala che indagò sulla scomparsa die ora al centro di una inchiesta degli stessi colleghi per false affermazioni a Pubblico Ministero. Non torna indietro sui suoi passi e nonMaria, ...

Oltre a Fazio, sono nella top quindici 'Chi l'ha visto?' (con la riaccensione dell'attenzione sulla sorte di, ma anche il caso di Saman Abbas) al sesto posto, con all'ottavo posto '...L' ex pm Maria Angioni , indagata per false dichiarazioni nell'ambito dell'inchiesta sul caso, non intende indietreggiare di un solo passo rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Le indagini a suo carico si sono concluse e i pm siciliani sarebbero pronti a chiedere il ...Classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee. In un periodo, quello di giugno, caratterizzato, a partire da giorno di ...Interrotte le ricerche della 18enne pakistana scomparsa da oltre due mesi. Schneider ha risolto il caso di Bolzano: «Non è nelle serre dove è stata cercata» ...