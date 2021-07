Covid oggi Basilicata, 10 contagi e zero morti: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale di tamponi molecolari effettuati è di 535. I lucani guariti o negativizzati sono 19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 563 (-9). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.842 dosi. Finora sono 322.382 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,3 per cento) e 191.561 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (34,6 per cento) per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 10 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 14. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale di tamponi molecolari effettuati è di 535. I lucani guariti o negativizzati sono 19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 563 (-9). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.842 dosi. Finora sono 322.382 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,3 per cento) e 191.561 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (34,6 per cento) per ...

Advertising

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - elivito : RT @globalistIT: - 09Morini : RT @globalistIT: -