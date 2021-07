Amazon svela i prezzi della Ligue 1 in Francia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Grazie al controverso accordo con la LFP, Amazon consolida la sua presenza nel mercato mediatico-sportivo europeo. La piattaforma di Jeff Bezos trasmetterà ogni giornata 8 partite su 10 della Ligue 1 fino al 2024, versando nelle casse del massimo campionato francese 250 milioni di euro a stagione. La nuova partnership ha scatenato la reazione di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Grazie al controverso accordo con la LFP,consolida la sua presenza nel mercato mediatico-sportivo europeo. La piattaforma di Jeff Bezos trasmetterà ogni giornata 8 partite su 101 fino al 2024, versando nelle casse del massimo campionato francese 250 milioni di euro a stagione. La nuova partnership ha scatenato la reazione di L'articolo

Advertising

Jack_Walen : RT @CalcioFinanza: Amazon svela i prezzi della Ligue 1: ecco quanto costerà vedere il campionato in Francia - sportli26181512 : #Media #Notizie Amazon svela i prezzi della Ligue 1 in Francia: Grazie al controverso accordo con la LFP, Amazon co… - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Amazon svela i prezzi della Ligue 1: ecco quanto costerà vedere il campionato in Francia - CalcioFinanza : Amazon svela i prezzi della Ligue 1: ecco quanto costerà vedere il campionato in Francia - badtasteit : #NicolasCage svela che la serie su #JoeExotic sviluppata per #Amazon non verrà realizzata -