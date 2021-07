Voglia di azzurro | quando torneranno in campo gli eroi di Londra

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 luglio 2021) Dopo due giornate di campionato sarà già l’ora della prima sosta con le qualificazioni per il Mondiale in Qatar 2022. Da cerchiare in rosso sul calendario: 2 settembre, Italia-Bulgaria a Firenze. Tre giorni dopo a Basilea contro la Svizzera, l’8 a Reggio Emilia contro la Lituania. L’Italia è in testa a punteggio pieno del suo gruppo C grazie ai tre successi nelle prime tre partite. A novembre le ultime due: in casa con la Svizzera e a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Italia-Bulgaria (a Firenze) il 2 settembre 2021Svizzera-Italia (a Basilea) il 5 settembre 2021Italia-Lituania (a Reggio Emilia) l’8 settembre 2021Italia-Svizzera (a Milano o Roma) il 12 novembre 2021Irlanda del ...