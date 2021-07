Via libera dell’Ecofin ai Pnrr di 12 paesi, tra cui l’Italia. Sbloccato il prefinanziamento del 13 per cento. Amendola: “La vera partita inizia ora” (Di martedì 13 luglio 2021) L’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell’Economia e delle finanze dell’Ue, ha adottato oggi il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l’utilizzo dei fondi dell’Ue per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della Covid-19. “Grazie all’adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) L’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell’Economia e delle finanze dell’Ue, ha adottato oggi il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (). Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il viaper l’utilizzo dei fondi dell’Ue per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della Covid-19. “Grazie all’adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere ...

Advertising

GiovanniToti : Via libera in #Liguria, prima regione in Italia, alle visite in ospedale, non solo nei pronto soccorso ma anche nei… - MediasetTgcom24 : Recovery, oggi via libera Ecofin a 12 Pnrr: c'è anche quello italiano #Pnrr - petergomezblog : Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia… - gabrillasarti2 : @GiovanniToti Via libera in #greenpass ? Ma si rende conto che siamo tornati a Hitler ? Avete tolto libertà e dirit… - messveneto : Recovery, via libera dell’Ecofin al Pnrr italiano ed altri undici: Ok anche ad Austria, Belgio, Danimarca, Francia,… -