Advertising

motosprint : #SBK, l'importanza strategica di #Lowes: in gioco futuro e carriera -

Ultime Notizie dalla rete : SBK importanza

Motosprint.it

Primo appello, nell'Università di Assen: ecco le Kawasaki ZX - 10RR di Rea e Lowes Il contratto di Alex scadrà a fine campionato. Ovviamente, le parti hanno cominciato a parlare da tempo. Lowes ...... realtà in cui il rampollo ricevette ingaggio e premi notevoli, conforto e una meritata. ... quattro volte campione nella 'dueemmezzo' e prima punta Yamaha, il futuro campioneCarlos ...Alex sarà chiamato nel "proteggere" Johnny Rea, in lizza per il settimo titolo consecutivo. Se riuscisse a tamponare le mosse di Razgatlioglu e Redding, il gemello di Lincoln continuerebbe con Kawasak ...il ritorno in pista dopo un anno di stop riaccese l’entusiasmo del Corsaro che, con tre vittorie e 17 podi, lottò per il titolo. con la GSX-R 1000 K7 di Batta e Pirovano ("Il mio fantastico braccio ar ...