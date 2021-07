Salvini contro i 99 Posse: lo scontro continua in tribunale (Di martedì 13 luglio 2021) Matteo Salvini contro i 99 Posse. Esatto, il leader della Lega e il gruppo musicale di Napoli si sono scontrati e il diverbio oltre che sui social, si è sviluppato anche in tribunale. Ma perchè il politico e i musicisti sono arrivati a così tanto? Zan minacciato di morte: per una bugia di Salvini Salvini Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Matteoi 99. Esatto, il leader della Lega e il gruppo musicale di Napoli si sono scontrati e il diverbio oltre che sui social, si è sviluppato anche in. Ma perchè il politico e i musicisti sono arrivati a così tanto? Zan minacciato di morte: per una bugia di

Advertising

stanzaselvaggia : Frasi razziste su maestre e lavoratori del sud, istigazione a commettere reati, Draghi &co criminali, la nazionale… - ItaliaViva : Io rivendico il diritto e il dovere di dire che noi abbiamo fatto una battaglia contro Salvini quando nessuno volev… - ItaliaViva : Scanzi-Travaglio al Globe Theatre contro Renzi, Salvini e pro Conte. @Michele_Anzaldi : 'Soldi pubblici al Fatto pe… - elturro666 : RT @MarcoNoel19: L' impresa epica non è aver sbattuto fuori Belgio e Spagna, non è aver vinto ai rigori a Wembley col tifo contro, non è ne… - FraLauricella : @davcarretta In Italia non si potrà fare. @GiorgiaMeloni e @LegaSalvini sono contrari. #Draghi non può andare contr… -