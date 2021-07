Rovazzi a Wembley: 'In curva con i tifosi inglesi, che inferno!' (Di martedì 13 luglio 2021) Tra gli italiani presenti a Wembley per la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra c'era anche Fabio Rovazzi . L'artista ha trovato però posto nel settore dedicato ai tifosi inglesi : una vera e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021) Tra gli italiani presenti aper la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra c'era anche Fabio. L'artista ha trovato però posto nel settore dedicato ai: una vera e ...

Advertising

sportli26181512 : Rovazzi a Wembley: 'In curva con i tifosi inglesi, che inferno!': Lo youtuber, cantante e conduttore ha assistito d… - AvvMennillo : Fabio Rovazzi: «A Wembley in curva coi tifosi inglesi, che inferno non poter esultare» - codeghino10 : RT @Corriere: Fabio Rovazzi: «A Wembley in curva coi tifosi inglesi, che inferno non poter esultare» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Fabio Rovazzi: «A Wembley in curva coi tifosi inglesi, che inferno non poter esultare» - EraldoFR : RT @Corriere: Fabio Rovazzi: «A Wembley in curva coi tifosi inglesi, che inferno non poter esultare» -