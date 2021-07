Roma-Digitalbits, trattativa in fase avanzata per il main sponsor (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo la nuova maglia firmata New Balance, la Roma ha svelato anche oggi il marchio che dovrebbe comparire sulle divise giallorosse dalla prossima stagione, ovverosia Digitalbits (blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB). Dovrebbe perché la trattativa è in fase avanzata, tanto che la società ha ritenuto di poterlo svelare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo la nuova maglia firmata New Balance, laha svelato anche oggi il marchio che dovrebbe comparire sulle divise giallorosse dalla prossima stagione, ovverosia(blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB). Dovrebbe perché laè in, tanto che la società ha ritenuto di poterlo svelare L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Roma-Digitalbits, trattativa in fase avanzata per il main sponsor: Non solo la nuova maglia fir… - JonRuhan : RT @marioderosabit: Nuovo main sponsor dal settore #Crypto anche per la Roma: digitalbits. Si tratta di un provider di infrastruttura Bloc… - MCalcioNews : #Roma, accordo vicino per il nuovo main sponsor: trattativa avanzata con #Digitalbits - marioderosabit : Nuovo main sponsor dal settore #Crypto anche per la Roma: digitalbits. Si tratta di un provider di infrastruttura… - PagineRomaniste : #DigitalBits, accordo per un anno con opzione per il secondo. 8 milioni di base alla Roma #ASRoma -