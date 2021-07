Milan, Donnarumma saluta: “Scelta difficile, ma fa parte della mia crescita come uomo” (Di martedì 13 luglio 2021) “Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio; abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Certe scelte sono difficili, ma fannodi un. Sono arrivato alche ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio; abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fannodel Club, insieme ai nostri tifosi che sonointegrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti,l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni ...

Advertising

AntoVitiello : #Donnarumma a Sky: 'Sarò sempre legato ai colori rossoneri, sarò sempre un tifoso del #Milan' - PBPcalcio : Donnarumma a sky:” saró sempre tifoso rossonero, sono legato a questi colori. “ #Milan - EnricoTurcato : Gianluigi Gigio #Donnarumma ha vinto tutte le serie di rigori affrontate in carriera tra Milan e Nazionale. Tutte.… - Sberl1983 : RT @RiddleHack1899: Non cambierei mai un Atalanta Milan con l'entrata in Champions, alla finale di ieri L' AC MILAN è roba per pochi , e… - justtmarti : se mi vedete piangere è tutto nella norma è solo che donnarumma se ne va dal milan dopo tutti questi anni?????? -