Maria De Filippi, la rivelazione scioccante: è stata la sua amante (Di martedì 13 luglio 2021) Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5, amatissima e seguitissima dal grande pubblico a casa. I suoi sono i programmi più visti, un vero must da sempre. Anche se la conosciamo attraverso le sue trasmissioni, non ama parlare della sua vita privata. Ma qualche tempo fa ha rivelato alla sua amica Mara Venier dei dettagli interessanti: “E’ stata la sua amante”. A cosa si riferiva? Maria De Filippi-AltraNotiziaMaria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5 e tra le più amate della televisione italiana. La vediamo durante tutto l’anno ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 luglio 2021)Deè la regina indiscussa di Canale 5, amatissima e seguitissima dal grande pubblico a casa. I suoi sono i programmi più visti, un vero must da sempre. Anche se la conosciamo attraverso le sue trasmissioni, non ama parlare della sua vita privata. Ma qualche tempo fa ha rivelato alla sua amica Mara Venier dei dettagli interessanti: “E’la sua”. A cosa si riferiva?De-AltraNotiziaDeè la regina indiscussa di Canale 5 e tra le più amate della televisione italiana. La vediamo durante tutto l’anno ...

Advertising

IlContiAndrea : Il saluto di Maria De Filippi a #RaffaellaCarrà ?? - IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - zazoomblog : Raffaella Mennoia e la rivelazione su Temptation Island: “Maria De Filippi segue i falò in diretta” - #Raffaella… - FrancaElisa3 : @Fernand80530858 @Cris_C17 Pensa che sulla pagina di Maria De Filippi lo danno come partecipante alla talpa??altro che Sandokan - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Clamorosa scelta di Maria De Filippi: Tommaso, da Temptation Island a tronista?… -