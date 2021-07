“L’Allegria” di Gianni Morandi in un video con Valentino Rossi e Jovanotti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 luglio 2021) È stato girato al Ranch diilrelativo all’ultima hit di. Insieme al cantante e a Dottor, i ragazzi dell’Academy Vr46, Francesca Sofia Novello e. Ma non è tutto, perché del cast fanno parte anche altri ragazzi che fanno parte della VR46 Riders Academy, come il ducatista Pecco Bagnaia ed i due piloti di Moto2 Marco Bezzecchi e Stefano Manzi. Per vederlo, non dovete fare altro che cliccare su play qui sotto.con, ecco ...