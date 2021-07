La Serie A guarda a YouTube e Dailymotion per i diritti esteri (Di martedì 13 luglio 2021) La Serie A starebbe sondando YouTube (Google) e Dailymotion (Vivendi) come nuovi partner per una fetta dei diritti tv esteri. Come riportato da MF-Milano Finanza, la Lega sta guardando alle due piattaforme per distribuire il calcio italiano in modalità freemium in Medioriente e Africa. Stando a un documento consultato dal quotidiano, si sta lavorando su L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 luglio 2021) LaA starebbe sondando(Google) e(Vivendi) come nuovi partner per una fetta deitv. Come riportato da MF-Milano Finanza, la Lega stando alle due piattaforme per distribuire il calcio italiano in modalità freemium in Medioriente e Africa. Stando a un documento consultato dal quotidiano, si sta lavorando su L'articolo

La Serie A guarda a YouTube e Dailymotion per i diritti esteri Si pensa alle due piattaforme per distribuire il calcio italiano in modalità freemium in Medioriente e Africa. Presenti anche altre opzioni sul tavolo.

