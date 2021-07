La Gazzetta critica Insigne: “Ottimo giocatore, ma non di più” (Di martedì 13 luglio 2021) LORENZO Insigne – EURO 2020. La Gazzetta e il Corriere dello Sport hanno stilato le valutazioni per i giocatori azzurri. Differenze di valutazione tra i due quotidiani per il capitano del Napoli. La Gazzetta valuta da 8 l’Europeo di Lorenzo Insigne ma non risparmia alcune critiche : “Subito protagonista con la Turchia, segna e inventa. Sembra la promessa perentoria di un grande Europeo, quello che ti svolta la carriera, a 30 anni. La mantiene solo in parte. Il picco con il meraviglioso tiro a giro che stende il Belgio. La sua zona è sempre l’area creativa della Nazionale”. La Gazzetta su ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 luglio 2021) LORENZO– EURO 2020. Lae il Corriere dello Sport hanno stilato le valutazioni per i giocatori azzurri. Differenze di valutazione tra i due quotidiani per il capitano del Napoli. Lavaluta da 8 l’Europeo di Lorenzoma non risparmia alcune critiche : “Subito protagonista con la Turchia, segna e inventa. Sembra la promessa perentoria di un grande Europeo, quello che ti svolta la carriera, a 30 anni. La mantiene solo in parte. Il picco con il meraviglioso tiro a giro che stende il Belgio. La sua zona è sempre l’area creativa della Nazionale”. Lasu ...

