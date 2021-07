Incendio in galleria sulla SS 36: autista eroe salva 25 bambini dal bus in fiamme (Di martedì 13 luglio 2021) Una giornata di festa e di normalità stava per trasformarsi in una tragedia. Un autobus con venticinque bambini a bordo ha preso fuoco questa mattina all’interno della galleria Fiumelatte all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco, in direzione della Superstrada 36 che collega Lecco a Sondrio. I ragazzini, tutti provenienti da Como, erano diretti a Livigno per un campo estivo dell’oratorio San Vito. Erano pronti per passare dei giorni di spensieratezza in montagna, zaino in spalla ed avventure estive all’orizzonte. Ad evitare il peggio è stato l’autista dell’autobus, il quale si è accorto subito che qualcosa sul mezzo non andasse, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 luglio 2021) Una giornata di festa e di normalità stava per trasformarsi in una tragedia. Un autobus con venticinquea bordo ha preso fuoco questa mattina all’interno dellaFiumelatte all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco, in direzione della Superstrada 36 che collega Lecco a Sondrio. I ragazzini, tutti provenienti da Como, erano diretti a Livigno per un campo estivo dell’oratorio San Vito. Erano pronti per passare dei giorni di spensieratezza in montagna, zaino in spalla ed avventure estive all’orizzonte. Ad evitare il peggio è stato l’dell’autobus, il quale si è accorto subito che qualcosa sul mezzo non andasse, ...

emergenzavvf : #Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era… - IlBona : RT @emergenzavvf: #Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in tra… - FrancoScarsell2 : Avrebbe potuto avere ben altre conseguenze,ma grazie alla prontezza di un autista,25ragazzini,sono stati salvati. I… - micheladania : RT @ElioLannutti: Lecco, autista mette in salvo 25 ragazzini da un incendio di un bus in galleria. Nessun ferito - ElioLannutti : Lecco, autista mette in salvo 25 ragazzini da un incendio di un bus in galleria. Nessun ferito -