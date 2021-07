Ghostwire Tokyo rinviato | l’esclusiva temporale di PS5 non uscirà nel 2021 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 13 luglio 2021)è statoe nonpiù nel, come annunciato dagli sviluppatori di Tango Gameworks tramite Twitter..è statoe nonpiù nel. Il nuovo periodo d’uscita è l’inizio del 2022, in data ancora da destinarsi, come annunciato dallo sviluppatore Tango Gameworks tramite Twitter. Laè decisamente importante, perché si tratta di un titolo particolarmente atteso, trattandosi di un’esclusivadi PS5. An update on ...

Dopo aver visto un corposo nuovo gameplay di Deathloop, gli appassionati delle produzioni Bethesda si sono giusto domandati quando avremmo potuto rivedere qualcosa di nuovo su. Il secondo titolo Bethesda in arrivo in esclusiva temporale su PlayStation 5 si è mostrato per la prima volta circa una anno esatto fa, e da allora non abbiamo più avuto notizie sul ...