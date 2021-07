FMI | progressi nel dialogo con Argentina su rifinanziamento del debito

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha segnalatonelle trattative che sta portando avanti con l’per sostituire un programma fallito (firmato nel 2018) per il quale il Paese sudamericano deve all’FMI circa 45 miliardi di dollari. Un team del Fondo ha incontrato il ministro dell’Economia argentino Martin Guzmán e il suo team nei giorni scorsi a Venezia, con l’obiettivo di approfondire il lavoro tecnico necessario per sviluppare un programma sostenuto dall’FMI. “Le autorità argentine e il personale dell’FMI hanno tenuto riunioni produttive per far avanzare ulteriormente il lavoro tecnico verso un programma sostenuto ...

Il Fondo Monetario Internazionale () ha segnalatonelle trattative che sta portando avanti con l'Argentina per sostituire un programma fallito (firmato nel 2018) per il quale il Paese sudamericano deve all'circa 45 ...Al G20 di Venezia sono stati fatti "significativi" contro il cambiamento climatico: "non ero mai stata a un meeting in cui ...ha detto in un'intervista all'ANSA la direttrice generale del...