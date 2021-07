FIFA 22 per PC, installazione possibile su di una sola macchina alla volta – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Nuove polemiche per la versione PC di FIFA 22, che a quanto pare per via del DRM può essere installato su di una sola macchina per volta.. L’installazione di FIFA 22 per PC potrà essere effettuata su di una sola macchina per volta, stando a quanto riportato nella pagina Steam del nuovo episodio della serie sportiva targata Electronic Arts. Sappiamo già che FIFA 22 su PC non includerà HyperMotion né feature next-gen, dunque quest’ulteriore limitazione legata al DRM appare davvero ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) Nuove polemiche per la versione PC di22, che a quanto pare per via del DRM può essere instto su di unaper.. L’di22 per PC potrà essere effettuata su di unaper, stando a quanto riportato nella pagina Steam del nuovo episodio della serie sportiva targata Electronic Arts. Sappiamo già che22 su PC non includerà HyperMotion né feature next-gen, dunque quest’ulteriore limitazione legata al DRM appare davvero ...

