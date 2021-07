Fedez e Chiara Ferragni, una storia d’amore nata da una canzone (Di martedì 13 luglio 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Il loro è un vero e proprio inno all’amore che si è realizzato, soprattutto, con la nascita del loro primogenito Leone e della secondogenita Vittoria. Una coppia affiatata che si supporta in ogni occasione. Ma come si sono conosciuti i due? Tramite una canzone scritta proprio dal famoso cantante che sta conquistando tutti con il suo ultimo pezzo Mille con Orietta Berti e Achille Lauro. Questa sera, infatti, sarà uno dei protagonisti di Battiti live. Lei influencer di successo e lui talento della musica si sono conosciuti tramite una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021)sono una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Il loro è un vero e proprio inno all’amore che si è realizzato, soprattutto, con la nascita del loro primogenito Leone e della secondogenita Vittoria. Una coppia affiatata che si supporta in ogni occasione. Ma come si sono conosciuti i due? Tramite unascritta proprio dal famoso cantante che sta conquistando tutti con il suo ultimo pezzo Mille con Orietta Berti e Achille Lauro. Questa sera, infatti, sarà uno dei protagonisti di Battiti live. Lei influencer di successo e lui talento della musica si sono conosciuti tramite una ...

