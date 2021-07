FED | Daly | possibile tapering a fine anno o inizio 2022

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – “È opportuno iniziare a parlare di riduzione degli acquisti di asset, riducendo alcune delle politiche accomodanti che abbiamo fornito all’economia”. È quanto affermato da Mary, presidente della Federal Reserve Bank of San Francisco e quindi componente del Federal Open Market Committee (FOMC) della FED. “Saremo ancora in una posizione molto accomodante con un tasso di finanziamento basso, ma non abbiamo bisogno di tutti gli strumenti, siccome vediamo l’economia procedere sui suoi passi”, ha aggiunto durante un’intervista alla CNBC. Ha inoltre detto che è “assolutamente il momento di iniziare” a parlare die che la sua opinione ...

È quanto affermato da Mary, presidente della Federal Reserve Bank of San Francisco e quindi componente del Federal Open Market Committee (FOMC) della. "Saremo ancora in una posizione molto ..."E' prematuro discutere di un aumento dei tassi di interesse", aggiunge, ritenendo che laè ben posizionata per iniziare il tapering, la riduzione degli acquisti di asset, alla fine di quest'...(Teleborsa) – “È opportuno iniziare a parlare di riduzione degli acquisti di asset, riducendo alcune delle politiche accomodanti che abbiamo fornito all’economia”. È quanto ...L'aumento dell'inflazione è temporaneo: "meglio non leggere troppo nei dati" attuali. Lo afferma Mary Daly, il presidente della Fed di San Francisco, in un'intervista a Cncb. (ANSA) ...