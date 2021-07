F1, Verstappen: “Curioso per sprint race, bello riavere pubblico a Silverston” (Di martedì 13 luglio 2021) “riavere i tifosi farà davvero la differenza a Silverstone e il pubblico britannico ama il motorsport in generale, il che significa che è un posto speciale. L’anno scorso abbiamo fatto due gare senza tifosi e mancava l’atmosfera, ovviamente è ancora una pista fantastica, ma riavere i tifosi lo renderà ancora migliore e anche se so che sosterranno i piloti britannici, amo vedere la passione che hanno per tutti noi. Spero solo che la gara sarà emozionante anche per loro“. Così Max Verstappen, leader del Mondiale della Formula 1, ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Silverstone ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “i tifosi farà davvero la differenza ae e ilbritannico ama il motorsport in generale, il che significa che è un posto speciale. L’anno scorso abbiamo fatto due gare senza tifosi e mancava l’atmosfera, ovviamente è ancora una pista fantastica, mai tifosi lo renderà ancora migliore e anche se so che sosterranno i piloti britannici, amo vedere la passione che hanno per tutti noi. Spero solo che la gara sarà emozionante anche per loro“. Così Max, leader del Mondiale della Formula 1, ha parlato in vista del prossimo Gran Premio die ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1, Max #Verstappen: 'A #Silverstone il pubblico farà la differenza, curioso per la sprint race' - SimoFerrari22 : @Dr4couis Ah sì, Leclerc cambierebbe team dove è letteralmente coccolato e giustificato per tutto per andare a fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Curioso F1 - Chi sbaglia (non) paga - FormulaPassion.it Per un curioso caso del destino, ed anche per la sua conformazione particolare con quelle curve secche a ... vinto da Max Verstappen con un sorpasso duro e vincente su Charles Leclerc alla celebre curva ...

Dove vedere GP Austria 2021, streaming gratis LIVE e diretta tv F1 A distanza di una settimana dalla vittoria di Verstappen sullo stesso circuito nel GP Stiria , i ... Caso curioso: si correrà due volte sul circuito austriaco nel 2021. GP Austria 2021, il programma ...

F1, Verstappen: "Curioso per sprint race, bello riavere pubblico a Silverston" Sportface.it F1 | Chi sbaglia (non) paga Per un curioso caso del destino, ed anche per la sua conformazione particolare con quelle curve secche a spezzare i lunghi rettilinei, la pista del Red Bull Ring è spesso teatro di rudi tentativi di s ...

Gran Premio Dove e come vedere GP Austria 2021, streaming gratis Formula Uno e diretta live tv F1 Il GP d’Austria scatta alle 15. Diretta Sky (differita alle 18 su TV8). In programma: 71 giri,ognunodi4.139me-tri, per un totale di 306,452 km). PILOTI: 1. Verstappen (Ola, Red Bull) 156, 2. Hamilton ...

Per uncaso del destino, ed anche per la sua conformazione particolare con quelle curve secche a ... vinto da Maxcon un sorpasso duro e vincente su Charles Leclerc alla celebre curva ...A distanza di una settimana dalla vittoria disullo stesso circuito nel GP Stiria , i ... Caso: si correrà due volte sul circuito austriaco nel 2021. GP Austria 2021, il programma ...Per un curioso caso del destino, ed anche per la sua conformazione particolare con quelle curve secche a spezzare i lunghi rettilinei, la pista del Red Bull Ring è spesso teatro di rudi tentativi di s ...Il GP d’Austria scatta alle 15. Diretta Sky (differita alle 18 su TV8). In programma: 71 giri,ognunodi4.139me-tri, per un totale di 306,452 km). PILOTI: 1. Verstappen (Ola, Red Bull) 156, 2. Hamilton ...