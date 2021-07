Era “Jeremy”, il fratellino di Elena in “The Vampire Diaries”: com’è oggi Steven R. McQueen? (Di martedì 13 luglio 2021) In “The Vampire Diaries” ha interpretato il fratellino di Elena ed ha affrontato un lungo percorso di cresciuta: com’è oggi Steven R. McQueen l’interprete di “Jeremy”? La serie di “The Vampire Diaries” ha appassionato e conquistato il pubblico fin dal primo episodio. La storia dei fratelli Salvatore, di Elena Gilbert e di Katherine hanno fatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 luglio 2021) In “The” ha interpretato ildied ha affrontato un lungo percorso di cresciuta:R.l’interprete di “”? La serie di “The” ha appassionato e conquistato il pubblico fin dal primo episodio. La storia dei fratelli Salvatore, diGilbert e di Katherine hanno fatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

foockingavocad2 : @somespells Jeremy era per i cazzi suoi???? - selinrauhl : Più vado avanti e più Jeremy mi inizia a stare sempre meno simpatico, non riesco neanche a capire perchè dato che d… - downeyjessevan : @CHIB1US4 @somespells ESATTAMENTE e poi chi era non colpevole? Johnny. Quindi perché odiare Jeremy per cose non confermate? Boh - 8ML73 : @Pormeccartnei1 mica lo sapevo che ron jeremy era nazionale cileno ?? @Luca100celleASR -