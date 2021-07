Ema Kovac | coccole e tenerezza in compagnia | “Tornata al mio grande amore”

(Di martedì 13 luglio 2021) Tra le più belle influencer del momento, Emaha ritrovato il suoe non si tratta del suo fidanzato Gennaro. Ma chi è allora? Meravigliosa come poche,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ema Kovac

BlogLive.it

... l'attore e modello Andrea Preti , gli attori Francesco Ferdinandi , Giulio Shiffer , Gobbo Diaz e Joseph Altamura , lo chef Antonio Lorenzon , la modellae il modello Luca Pantini , la ...Consigliato per te - La modella e showgirl croata, ha presentato la sua prima linea di costumi da bagno, 'Ambìnca': parata di stelle a Ponte Milvio In tempo per il solstizio d'estate,ha presentato la sua prima linea di costumi da ...Tra le più belle influencer del momento, Ema Kovac ha ritrovato il suo grande amore e non si tratta del suo fidanzato Gennaro. Ma chi è allora?Ema Kovac è un angelo biondo che lascia tutti senza fiato: la modella croata esibisce un fisico statuario ed Instagram si paralizza ...