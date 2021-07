Covid Lazio, arrivano i camper vaccinali. Zingaretti: ‘Andiamo a cercare le persone Comune per Comune’ (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo gli hub, le farmacie ed i medici di medicina generale arrivano nel Lazio anche i camper vaccinali. L’iniziativa servirà per raggiungere ed effettuare le vaccinazioni nei piccoli e medi comuni, come afferma anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella sua pagina Instagram: ‘Vicini a sei milioni di somministrazioni. Ora dopo gli hub, i medici di medicina generale e le farmacie andiamo a cercare le persone Comune per Comune’- conclude entusiasta Zingaretti. Leggi anche: VaccinTour ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo gli hub, le farmacie ed i medici di medicina generalenelanche i. L’iniziativa servirà per raggiungere ed effettuare le vaccinazioni nei piccoli e medi comuni, come afferma anche il presidente della Regione, Nicola, nella sua pagina Instagram: ‘Vicini a sei milioni di somministrazioni. Ora dopo gli hub, i medici di medicina generale e le farmacie andiamo aleper’- conclude entusiasta. Leggi anche: VaccinTour ...

