Cosmo annuncia il primo live italiano senza distanziamento

Si chiamerà 'La prima festa dell'amore' e si terrà a Bologna. Accesso solo con Green Pass La terza estate dell'amore, come da titolo del nuovo album, slitta a ottobre, al 1 e al 2: queste le date per il concerto di Cosmo. Si terrà a Bologna, Area parco nord, "in un tendone del circo. Tutti in piedi. senza distanziamento. Ballando", scrive l'artista su Instagram. Tutto torna.

