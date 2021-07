(Di martedì 13 luglio 2021) il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio, hato il Global Clouddi. L’innovativo polo tecnologico, di recente realizzazione e con struttura e impianti conformi ai massimi standard di sicurezza del settore – Rating 4 Ansi/Tia 942-B), si trova a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e, con i suoi 200.000 metri quadri di superficie, è ilpiù grande d’Italia. La, guidal padrone di casa Stefano Cecconi, amministratore ...

Advertising

StraNotizie : Colao visita il data center campus di Aruba - TV7Benevento : Innovazione: Colao visita il data center campus di Aruba, check al cantiere di ampliamento (2)... - TV7Benevento : Colao visita il data center campus di Aruba... - fisco24_info : Colao visita il data center campus di Aruba: il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, V… - italiaserait : Colao visita il data center campus di Aruba -

Ultime Notizie dalla rete : Colao visita

il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio, ha visitato il Global Cloud Data Center di Aruba. L'innovativo polo tecnologico, di recente ... La, guidata dal ...Aruba assicura che tutte le infrastrutture nel campus "sono green by design: utilizzano, infatti, risorse energetiche provenienti da fonti rinnovabili tra cui il fotovoltaico, l'idroelettrico - grazie ...Aruba assicura che tutte le infrastrutture nel campus "sono green by design: utilizzano, infatti, risorse energetiche provenienti da fonti rinnovabili tra cui il fotovoltaico, l'idroelettrico - grazie ...il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha visitato il Global Cloud Data ... è il data center campus più grande d’Italia. La visita, guidata dal padrone di ...