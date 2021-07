Bernardeschi si sposa: in piedi sull’auto canta con la folla (Di martedì 13 luglio 2021) E’ un’estate che Federico Bernardeschi difficilmente scorderà: dopo la vittoria a Euro 2020 di due giorni fa, l’esterno della Nazionale si è sposato a Carrara con l’attrice Veronica Ciardi, concorrente del Grande Fratello nel 2010. Ecco il video per le strade della città: Il video di Bernardeschi dopo il matrimonio Foto: Twitter personale Bernardeschi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) E’ un’estate che Federicodifficilmente scorderà: dopo la vittoria a Euro 2020 di due giorni fa, l’esterno della Nazionale si èto a Carrara con l’attrice Veronica Ciardi, concorrente del Grande Fratello nel 2010. Ecco il video per le strade della città: Il video didopo il matrimonio Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

