Anticipazioni Temptation Island 19 luglio | Manuela deve scegliere tra Stefano e Luciano

Leggi su mammashoponline

(Di martedì 13 luglio 2021) Ieri sera, lunedì 12, è andata in onda alle 21.40 su Canale 5 la terza puntata di, il programma dove sei coppie si mettono in gioco per tre settimane all’Is Morus Relais in Sardegna alla scoperta dei propri sentimenti. L’appuntamento di ieri è stato ricco di emozioni. Falò anticipati, fidanzati arrabbiati, insulti via video e le immancabili valli di lacrime sono stati solo alcuni dei da ricordare. Ma cosa ci dobbiamo aspettare nella prossima puntata didel 19? Cosa è successo nella puntata del 12? Prima di ...