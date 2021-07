WhatsApp, foto e video che scompaiono in arrivo su Android e iOS (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per fornire agli utenti un maggior controllo sulle foto e sui video che condividono sull’app di messaggistica di proprietà di Facebook. L’azienda ha infatti recentemente presentato una nuova funzione ai beta tester iOS e Android che consente loro di inviare messaggi con foto e video che scompaiono dopo essere stati visualizzati. Come riportato da WABetaInfo, la funzione, che era già stata rilasciata in una beta per Android a fine giugno ed ha raggiunto la beta di Android pochi giorni fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli sviluppatori distanno lavorando per fornire agli utenti un maggior controllo sullee suiche condividono sull’app di messaggistica di proprietà di Facebook. L’azienda ha infatti recentemente presentato una nuova funzione ai beta tester iOS eche consente loro di inviare messaggi conchedopo essere stati visualizzati. Come riportato da WABetaInfo, la funzione, che era già stata rilasciata in una beta pera fine giugno ed ha raggiunto la beta dipochi giorni fa, ...

