Variante Delta, i contagi aumentano: possibili chiusure ad agosto (Di lunedì 12 luglio 2021) La Variante Delta fa registrare un aumento dei contagi anche in Italia. Sono possibili chiusure già ad agosto se la situazione dovesse diventare critica Se da un lato è vero che le ospedalizzazioni stanno calando, dall’altro è pur vero che la Variante Delta si sta diffondendo a macchia d’olio anche nel nostro paese, facendo prospettare scenari specifici per il mese di agosto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, in una circolare del Ministero della Salute si parla della necessità di aumentare le vaccinazioni, dando una ulteriore ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Lafa registrare un aumento deianche in Italia. Sonogià adse la situazione dovesse diventare critica Se da un lato è vero che le ospedalizzazioni stanno calando, dall’altro è pur vero che lasi sta diffondendo a macchia d’olio anche nel nostro paese, facendo prospettare scenari specifici per il mese di. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, in una circolare del Ministero della Salute si parla della necessità di aumentare le vaccinazioni, dando una ulteriore ...

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - Agenzia_Ansa : Aumentano le segnalazioni in Europa di variante delta, in particolare fra tifosi e turisti. Lo sottolinea una circo… - ellepiari : RT @ticinonews: Variante Delta, nuove chiusure in Spagna e Olanda - Piero42395724 : RT @ParcodiGiacomo: Al chiuso senza mascherine con la variante Delta? #ItaliaInghilterra -