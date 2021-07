Uomini e Donne: Samantha e Alessio si sono lasciati? La verità sul tradimento (Di lunedì 12 luglio 2021) Samantha e Alessio di Uomini e Donne si sono lasciati? Il dubbio è sorto dopo la segnalazione di un presunto tradimento da parte del romano, beccato abbracciato ad un’altra donna, e che ha costretto la coppia a confermare la crisi. Dopo le prime dichiarazioni della Curcio (QUI), l’ex corteggiatore ha deciso di replicare alle accuse. Leggi anche: Uomini... Leggi su donnapop (Di lunedì 12 luglio 2021)disi? Il dubbio è sorto dopo la segnalazione di un presuntoda parte del romano, beccato abbracciato ad un’altra donna, e che ha costretto la coppia a confermare la crisi. Dopo le prime dichiarazioni della Curcio (QUI), l’ex corteggiatore ha deciso di replicare alle accuse. Leggi anche:...

Advertising

chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - naimkudo : RT @chiellini: I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto voi Ci av… - marisilovi3 : - Gli ho sparato, pensate che mi perdonerà? - È assai probabile... Si sa che gli uomini provano scarso interesse v… -