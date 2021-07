Stezzano | lite tra fratelli | i carabinieri trovano 4 chili di droga e oltre 20 mila euro

(Di lunedì 12 luglio 2021) Venti panetti nascosti dietro il battiscopa della cucina. Condotti in caserma per accertamenti, sono stati dichiarati in arresto in attesa del giudizio direttissimo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stezzano lite

BergamoNews.it

Domenica mattina (11 luglio) i carabinieri pensavano di dover intervenire per unatra fratelli, in una palazzina del centro di. Invece, entrati nell'appartamento di uno dei due, hanno sentito subito odore di cannabis, per il quale il proprietario si è giustificato ...Condotti in caserma per accertamenti, sono stati dichiarati in arresto in attesa del giudizio direttissimoDomenica mattina i Carabinieri di Bergamo hanno tratto in arresto due fratelli di Stezzano, trovati in possesso di circa 4 chili di droga ed oltre 20 mila euro. I militari della stazione locale sono i ...