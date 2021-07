Sostegni bis, bonus vacanze esteso ai pacchetti turistici e fondi ai B&B (Di lunedì 12 luglio 2021) Il bonus vacanze può essere utilizzato anche per i pacchetti turistici. Con l’emendamento al dl Sostegni bis approvato in Commissione Bilancio, si aggiunge una nuova possibilità di usare il voucher. Non solo: la modifica introduce anche un fondo da 5 milioni per il 2021 per il sostegno per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da “B&B”. bonus vacanze anche per i pacchetti turistici Ad oggi il bonus vacanze ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilpuò essere utilizzato anche per i. Con l’emendamento al dlbis approvato in Commissione Bilancio, si aggiunge una nuova possibilità di usare il voucher. Non solo: la modifica introduce anche un fondo da 5 milioni per il 2021 per il sostegno per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da “B&B”.anche per iAd oggi il...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis Covid, un deputato positivo: l'Aula della Camera slitta L'Aula della Camera, che ha all'ordine del giorno l'esame del dl Sostegni bis, slitta di due ore: i lavori riprenderanno alle 11.30. Secondo quanto si apprende un deputato della Lega, componente della commissione Bilancio che ha esaminato il provvedimento la scorsa ...

Incentivi auto, in arrivo 350 milioni di euro: bonus anche per l'usato La commissione Bilancio della Camera ha approvato lo scorso fine settimana un emendamento al Decreto Sostegni Bis che riguarda il rifinanziamento degli incentivi per le auto . Si tratta di una misura che da tempo le associazioni di categoria chiedevano per sostenere un settore in difficoltà. Il testo ...

Fondo perduto sostegni bis: guida alla presentazione delle istanze Fiscoetasse Lorusso (FNSI): ok il tavolo tecnico per l'INPGI, ma il governo non trascuri i tanti altri problemi dell'editoria Lo sottolinea, in una nota ufficiale, il Segretario nazionale della FNSI, Raffaele Lorusso. "Per tale ragione - prosegue - è necessario che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riprenda la propo ...

Trapani. Polemiche sulla Zona a traffico limitato: "Va rivista" Prime polemiche sulla Zona a traffico limitato a Trapani. Q Qualcosa, infatti, nel fine settimana non ha funzionato. E i ...

