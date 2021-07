Sono nati 4 meravigliosi pinguini e le immagini vi scalderanno il cuore (Di lunedì 12 luglio 2021) Quattro nuovi nati all’Acquario di Genova: arrivano 4 pulcini di pinguino, gelosamente accuditi da mamma e papà che non li lasciano mai soli. Buone notizie dall’Acquario di Genova dove Sono nati 4 nuovi pulcini di pinguino. Uno dal pinguino Papua Kowalski, nato proprio nell’Acquario nel luglio 2017. Tre invece Sono esemplari di pinguino Magellano. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 luglio 2021) Quattro nuoviall’Acquario di Genova: arrivano 4 pulcini di pinguino, gelosamente accuditi da mamma e papà che non li lasciano mai soli. Buone notizie dall’Acquario di Genova dove4 nuovi pulcini di pinguino. Uno dal pinguino Papua Kowalski, nato proprio nell’Acquario nel luglio 2017. Tre inveceesemplari di pinguino Magellano. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - MammaMoglieDonn : RT @AcquarioGenova: All' #AcquariodiGenova la vita si rinnova! Sono nati 4????????: 1 pinguino Papua; figlio di Kowalski, primo pinguino della… - InsaccoB : @MG14057704 @annapaolasanna Per la verità io credo che i radical chic NON siano intelligenti. I calciatori rapprese… - Alma56688072 : @P_M_1960 Pensa quei bimbi e ragazzi che ci sono anche nati! - claudio_cicogni : RT @AcquarioGenova: All' #AcquariodiGenova la vita si rinnova! Sono nati 4????????: 1 pinguino Papua; figlio di Kowalski, primo pinguino della… -