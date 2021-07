Olimpiadi Tokyo 2021, Atletica: Giuseppe Leonardi, scheda e palmares (Di lunedì 12 luglio 2021) Nome: Giuseppe Cognome: Leonardi Luogo e data di nascita: Catania 31.7.1996 Disciplina: 4×400 e 4×400 mista palmares: Argento nella 4×400 agli Europei Under 20 del 2015. Oro nella 4×400 ai Giochi del Mediterraneo 2018 Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: conquistare la finale nella 4×400 e nella 4×400 mista. Foto Fidal Colombo Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Catania 31.7.1996 Disciplina: 4×400 e 4×400 mista: Argento nella 4×400 agli Europei Under 20 del 2015. Oro nella 4×400 ai Giochi del Mediterraneo 2018 Precedenti alle: Esordiente Obiettivo a: conquistare la finale nella 4×400 e nella 4×400 mista. Foto Fidal Colombo

